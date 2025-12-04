Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю на 3 місяці
Польща вирішила продовжити дію буферної зони на кордоні із Білоруссю до березня 2026 року.
Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".
Міністерство внутрішніх справ Польщі заявило, що положення набуде чинності в п'ятницю, 5 грудня, і діятиме до 5 березня 2026 року. Воно стосується ділянки кордону протяжністю 78,29 км.
Міністерство, обґрунтовуючи продовження заборони, зазначило, що Польща перебуває в "безпрецедентній ситуації", в якій необхідно вживати нестандартних заходів, відповідних масштабам загрози.
"Запропоновані дії є наслідком не тільки постійного міграційного тиску, але й пов'язані з необхідністю забезпечення захисту державного кордону та його недоторканності, безпеки та громадського порядку в прикордонній зоні, необхідністю убезпечення офіцерів, державних службовців, солдатів та співробітників Збройних сил Польщі, які виконують службові обов'язки на державному кордоні", – зазначило міністерство.
За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, з початку вересня прикордонна служба зафіксувала понад 4,6 тисячі спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю.
"Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. 14 листопада та з 17 по 19 листопада спроб незаконного перетину кордону не зафіксовано", – повідомило міністерство.
Заборона перебування в певній зоні прикордонної території, прилеглої до державного кордону з Білоруссю, діє з 13 червня 2024 року і поширюється на територію, прилеглу до польсько-білоруського кордону.
Як зазначається, на ділянці довжиною 59,24 км обмежена зона охоплюватиме 200 м від лінії кордону. Однак на ділянці довжиною 15,26 км, розташованій на території природних заповідників, зона є ширшою і становитиме приблизно 2 км, а на ділянці довжиною приблизно 3,79 км її ширина вглиб країни становитиме приблизно 4 км.
Як правило, заборонена зона не включає міста та туристичні маршрути, щоб обмеження були якомога менш обтяжливими для мешканців, туристів та інших професійних суб'єктів.
На початку вересня Польща вирішила продовжити дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на три місяці, термін дії спливає 5 грудня.