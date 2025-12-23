На польско-белорусской границе установили элементы системы противодействия дронам

В Польше установили первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью, которые начнут свою работу в январе.

Об этом стало известно польскому вещателю RMF24, передает "Европейская правда".

Глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский сообщил, что первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью были установлены на наблюдательной башне вблизи города Крынки в Подляском воеводстве.

На смотровой башне высотой более 70 метров был установлен радар. Это первый элемент системы РЛС, который в конечном итоге будет установлен на четырех других башнях, уже построенных.

По словам Кервинского, работу радара запустят в январе. На первом этапе эта система будет обнаруживать, определять местонахождение и отслеживать объекты, приближающиеся с востока. Она также сможет нейтрализовать эти беспилотные устройства.

Показатели этой системы будут доступны в Белостоке, в центре электронного наблюдения за пограничным барьером с Беларусью, а также на пограничных постах.

Новая система была полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.

В начале декабря Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью до марта 2026 года.

Также писали, что польская армия поможет оператору национальной энергосистемы защитить критически важные трансформаторные станции путем обмена информацией и проведения совместных учений. Это произошло после того, как на железной дороге были совершены диверсии.