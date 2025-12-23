Литва закупить у Швеції протитанкові боєприпаси на понад 150 млн євро

Агентство оборонних ресурсів Литви підписало контракт на суму 156 млн євро зі шведським виробником Saab Dynamics на закупівлю протитанкових боєприпасів.

Про це повідомило у вівторок, 23 грудня, Міністерство національної оборони Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За цим контрактом Литва закупить у Швеції різні типи боєприпасів для гранатометів Carl Gustaf калібру 84-мм на суму понад 60 млн євро. Також будуть закуплені одноразові гранатомети AT4 на суму понад 96 млн євро.

Міністр оборони Робертас Каунса заявив, що закупівля протитанкових боєприпасів здійснюється з метою зміцнення оборонного потенціалу Литви.

За даними міністерства, придбані боєприпаси значно посилять можливості литовської армії щодо знищення ворожих броньованих машин, укріплених об'єктів та живої сили на відкритій місцевості.

Влітку писали, що Литва планує закупити десятки тисяч 40-мм боєприпасів на суму 16 млн євро у німецького оборонного гіганта Rheinmetall.

Після того як Литва оголосила екстремальну ситуацію через повітряні зонди з контрабандою, що прилітають з Білорусі, Сейм надав додаткові повноваження військовим.