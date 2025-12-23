Литва закупит в Швеции противотанковые боеприпасы на сумму более 150 млн евро

Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало контракт на сумму 156 млн евро со шведским производителем Saab Dynamics на закупку противотанковых боеприпасов.

Об этом сообщило во вторник, 23 декабря, Министерство национальной обороны Литвы, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По этому контракту Литва закупит в Швеции различные типы боеприпасов для гранатометов Carl Gustaf калибра 84 мм на сумму более 60 млн евро. Также будут закуплены одноразовые гранатометы AT4 на сумму более 96 млн евро.

Министр обороны Робертас Каунса заявил, что закупка противотанковых боеприпасов осуществляется с целью укрепления оборонного потенциала Литвы.

По данным министерства, приобретенные боеприпасы значительно усилят возможности литовской армии по уничтожению вражеских бронированных машин, укрепленных объектов и живой силы на открытой местности.

Летом писали, что Литва планирует закупить десятки тысяч 40-мм боеприпасов на сумму 16 млн евро у немецкого оборонного гиганта Rheinmetall.

После того как Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за воздушных зондов с контрабандой, прилетающих из Беларуси, Сейм предоставил дополнительные полномочия военным.