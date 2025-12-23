В Албанії пройшов антиурядовий мітинг
Новини — Вівторок, 23 грудня 2025, 15:00 —
Увечері 22 грудня протестувальники в столиці Албанії Тирані протестували під урядовою будівлею, вимагаючи відставки уряду після того, як прокуратура висунула обвинувачення заступниці прем'єр-міністра в корупції.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Протестувальники кидали пляшки з запальною сумішшю в будівлю уряду, де знаходиться офіс прем'єр-міністра Еді Рами.
Поліція в бронежилетах захищала урядову будівлю, але не відтісняла протестувальників
Політична напруга в Албанії загострилася в останні тижні після висунення звинувачень проти заступниці прем'єр-міністра Белінди Баллуку.
Разом з кількома посадовцями та приватними компаніями її звинувачують у використанні державних коштів для надання переваги деяким компаніям у великих інфраструктурних проєктах.
Минулого місяця в парламенті вона назвала ці звинувачення "обливанням брудом, натяками, напівправдою і брехнею" і заявила, що буде повністю співпрацювати з правосуддям.
Спеціальна прокуратура, яка займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, звернулася до парламенту з проханням зняти імунітет з Баллуку цього тижня і дозволити її арешт. Невідомо, коли парламент проведе голосування.
Зазначимо, впродовж останніх тижнів протести відбувалися також у Литві та Болгарії.