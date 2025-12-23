В Албанії пройшов антиурядовий мітинг

Увечері 22 грудня протестувальники в столиці Албанії Тирані протестували під урядовою будівлею, вимагаючи відставки уряду після того, як прокуратура висунула обвинувачення заступниці прем'єр-міністра в корупції.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Протестувальники кидали пляшки з запальною сумішшю в будівлю уряду, де знаходиться офіс прем'єр-міністра Еді Рами.

Фото: Reuters

Поліція в бронежилетах захищала урядову будівлю, але не відтісняла протестувальників

Політична напруга в Албанії загострилася в останні тижні після висунення звинувачень проти заступниці прем'єр-міністра Белінди Баллуку.

Фото: Reuters

Разом з кількома посадовцями та приватними компаніями її звинувачують у використанні державних коштів для надання переваги деяким компаніям у великих інфраструктурних проєктах.

Минулого місяця в парламенті вона назвала ці звинувачення "обливанням брудом, натяками, напівправдою і брехнею" і заявила, що буде повністю співпрацювати з правосуддям.

Спеціальна прокуратура, яка займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, звернулася до парламенту з проханням зняти імунітет з Баллуку цього тижня і дозволити її арешт. Невідомо, коли парламент проведе голосування.

Фото: Reuters

Зазначимо, впродовж останніх тижнів протести відбувалися також у Литві та Болгарії.