В Албании прошел митинг против правительства
Новости — Вторник, 23 декабря 2025, 15:00 —
Вечером 22 декабря протестующие в столице Албании Тиране протестовали под правительственным зданием, требуя отставки правительства после того, как прокуратура выдвинула обвинение заместителю премьер-министра в коррупции.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью в здание правительства, где находится офис премьер-министра Эди Рамы.
Полиция в бронежилетах защищала правительственное здание, но не оттесняла протестующих
Политическая напряженность в Албании обострилась в последние недели после выдвижения обвинений против заместителя премьер-министра Белинды Баллуку.
Вместе с несколькими чиновниками и частными компаниями ее обвиняют в использовании государственных средств для предоставления преимуществ некоторым компаниям в крупных инфраструктурных проектах.
В прошлом месяце в парламенте она назвала эти обвинения "обливание грязью, намеками, полуправдой и ложью" и заявила, что будет полностью сотрудничать с правосудием.
Специальная прокуратура, которая занимается борьбой с коррупцией и организованной преступностью, обратилась к парламенту с просьбой снять иммунитет с Баллуку на этой неделе и разрешить ее арест. Неизвестно, когда парламент проведет голосование.
Отметим, в течение последних недель протесты также проходили в Литве и Болгарии.