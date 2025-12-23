В Албании прошел митинг против правительства

Вечером 22 декабря протестующие в столице Албании Тиране протестовали под правительственным зданием, требуя отставки правительства после того, как прокуратура выдвинула обвинение заместителю премьер-министра в коррупции.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью в здание правительства, где находится офис премьер-министра Эди Рамы.

Фото: Reuters

Полиция в бронежилетах защищала правительственное здание, но не оттесняла протестующих

Политическая напряженность в Албании обострилась в последние недели после выдвижения обвинений против заместителя премьер-министра Белинды Баллуку.

Фото: Reuters

Вместе с несколькими чиновниками и частными компаниями ее обвиняют в использовании государственных средств для предоставления преимуществ некоторым компаниям в крупных инфраструктурных проектах.

В прошлом месяце в парламенте она назвала эти обвинения "обливание грязью, намеками, полуправдой и ложью" и заявила, что будет полностью сотрудничать с правосудием.

Специальная прокуратура, которая занимается борьбой с коррупцией и организованной преступностью, обратилась к парламенту с просьбой снять иммунитет с Баллуку на этой неделе и разрешить ее арест. Неизвестно, когда парламент проведет голосование.

Фото: Reuters

Отметим, в течение последних недель протесты также проходили в Литве и Болгарии.