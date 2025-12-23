Глава МЗС Польщі підтримав Данію та Гренландію після заяв Трампа

Віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив підтримку територіальної цілісності Данії, коментуючи наміри Білого дому приєднати Гренландію до США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сікорський написав на X.

Глава польського МЗС висловив солідарність з Данією, якій острів належить понад 200 років.

"Звичайно, Польща підтримує територіальну цілісність союзного Королівства Данії. Незважаючи на політичні розбіжності, ми повинні захищати міжнародне право і принцип недоторканності кордонів", – написав він.

Політик також додав до свого допису уривок з промови, яку у вересні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку виголосив президент Польщі Кароль Навроцький. У ній він критикував спроби порушити принцип суверенітету держав.

"Принцип суверенітету? Ви запитаєте. Все частіше порушується. Заборона агресії? Перетворилася на мертву букву. Замість права – спроба застосування голої і брутальної сили. Ми повинні розглядати поточну ситуацію як поле битви за принципи, дотримання яких може вирішити майбутнє нашої цивілізації", – йдеться в цитованому уривку.

Перед тим після досить тривалої паузи у заявах щодо Гренландії 21 грудня президент США оголосив про призначення "спецпосланця у Гренландії".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів. Крім того, до данського МЗС викличуть посла США.

Керівництво ЄС висловило солідарність із Данією та Гренландією після рішення Трампа.