Глава МИД Польши поддержал Данию и Гренландию после заявлений Трампа

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил поддержку территориальной целостности Дании, комментируя намерения Белого дома присоединить Гренландию к США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сикорский написал на X.

Глава польского МИД выразил солидарность с Данией, которой остров принадлежит более 200 лет.

"Конечно, Польша поддерживает территориальную целостность союзного Королевства Дании. Несмотря на политические разногласия, мы должны защищать международное право и принцип неприкосновенности границ", – написал он.

Политик также добавил к своему сообщению отрывок из речи, которую в сентябре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке произнес президент Польши Кароль Навроцкий. В ней он критиковал попытки нарушить принцип суверенитета государств.

"Принцип суверенитета? Вы спросите. Все чаще нарушается. Запрет агрессии? Превратился в мертвую букву. Вместо права – попытка применения голой и грубой силы. Мы должны рассматривать текущую ситуацию как поле битвы за принципы, соблюдение которых может решить будущее нашей цивилизации", – говорится в цитируемом отрывке.

Перед этим, после достаточно длительной паузы в заявлениях по Гренландии, 21 декабря президент США объявил о назначении "спецпосланника в Гренландии".

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает уважения от Соединенных Штатов. Кроме того, в датский МИД вызовут посла США.

Руководство ЕС выразило солидарность с Данией и Гренландией после решения Трампа.