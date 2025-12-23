На сході Словаччини обвалився дах будівлі: троє загиблих

У словацькому місті Великі Капушани, що неподалік кордону з Україною, троє людей загинули після обвалу даху будівлі у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на tvnoviny.sk.

За даними поліції Словаччини, у Великих Капушанах обвалилася частина даху на території однієї з фірм, де, за попередньою інформацією, проводилися ремонтні роботи.

Фото: поліція

Через кілька годин поліція повідомила, що рятувальники знайшли одну людину в свідомості і екіпаж швидкої допомоги доставив її до лікарні. Згідно з медичним висновком, вона буде лікуватися більше 42 днів.

"На жаль, такої удачі не мали три особи, тіла яких були знайдені в уламках без ознак життя", – додала поліція.

У вересні в німецькій громаді Лаухрінген, що неподалік кордону зі Швейцарією, внаслідок обвалу даху супермаркету постраждали четверо осіб.

Наприкінці серпня величезне провалля в Норвегії поглинуло частину автодороги і залізничних колій, в результаті чого загинула одна людина.