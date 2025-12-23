На востоке Словакии обрушилась крыша здания: трое погибших

В словацком городе Вельке-Капушаны, недалеко от границы с Украиной, трое человек погибли после обрушения крыши здания во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на tvnoviny.sk.

По данным полиции Словакии, там обрушилась часть крыши на территории одной из фирм, где, по предварительной информации, проводились ремонтные работы.

Фото: полиция

Через несколько часов полиция сообщила, что спасатели нашли одного человека в сознании и экипаж скорой помощи доставил его в больницу. Согласно медицинскому заключению, он будет лечиться более 42 дней.

"К сожалению, такой удачи не имели три человека, тела которых были найдены в обломках без признаков жизни", – добавила полиция.

В сентябре в немецкой общине Лаухринген, недалеко от границы со Швейцарией, в результате обрушения крыши супермаркета пострадали четыре человека.

В конце августа огромная пропасть в Норвегии поглотила часть автодороги и железнодорожных путей, в результате чего погиб один человек.