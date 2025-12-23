У США оскаржують додавання імені Трампа до Кеннеді-центру

Членкиня Палати представників США від Демократичної партії Джойс Бітті подала позов із вимогою скасувати перейменування Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді (Кеннеді-центру).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Минулого тижня рада директорів Кеннеді-центру проголосувала за додавання імені чинного президента США до назви установи, після чого вона має називатись Трамп-Кеннеді-центр.

Бітті, яка є членкинею ради, стверджує, що під час засідання ради, у якому вона брала участь онлайн, її навмисне заглушили. У позові конгресвумен також додає, що голосування виходить за межі повноважень, наданих раді Конгресом США.

"Це грубе порушення верховенства права і суперечить нашому конституційному порядку", – написала Бітті у позові.

У заяві для CNN представниця Кеннеді-центру Рома Дараві сказала, що Бітті та всім членам було дозволено слухати засідання віртуально або бути присутніми особисто.

"Усі члени ради були запрошені бути присутніми особисто, і привілей слухати засідання був наданий всім членам, навіть тим, хто не має права голосу, таким як член ex officio (за посадою. – Ред.) Джойс Бітті", – сказала вона.

Конгрес перейменував Центр виконавських мистецтв у Вашингтоні на честь колишнього президента США Джона Кеннеді в законодавстві, ухваленому після його вбивства у 1963 році.

Президент США Дональд Трамп раніше запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому, для будівництва якої знесли східне крило комплексу.

У вересні Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of War).