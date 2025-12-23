В США оспаривают добавление имени Трампа к Кеннеди-центру

Член Палаты представителей США от Демократической партии Джойс Битти подала иск с требованием отменить переименование Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди (Кеннеди-центра).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

На прошлой неделе совет директоров Кеннеди-центра проголосовал за добавление имени действующего президента США к названию учреждения, после чего оно должно называться Трамп-Кеннеди-центр.

Битти, которая является членом совета, утверждает, что во время заседания совета, в котором она участвовала онлайн, ее намеренно заглушили. В иске конгрессвумен также добавляет, что голосование выходит за пределы полномочий, предоставленных совету Конгрессом США.

"Это грубое нарушение верховенства права и противоречит нашему конституционному порядку", – написала Битти в иске.

В заявлении для CNN представительница Кеннеди-центра Рома Дарави сказала, что Битти и всем членам было разрешено слушать заседание виртуально или присутствовать лично.

"Все члены совета были приглашены присутствовать лично, и привилегия слушать заседание была предоставлена всем членам, даже тем, кто не имеет права голоса, таким как член ex officio (по должности. – Ред.) Джойс Битти", – сказала она.

Конгресс переименовал Центр исполнительских искусств в Вашингтоне в честь бывшего президента США Джона Кеннеди в законодательстве, принятом после его убийства в 1963 году.

Президент США Дональд Трамп ранее заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома, для строительства которого снесли восточное крыло комплекса.

В сентябре Трамп подписал исполнительный указ о присвоении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).