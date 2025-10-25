Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на честь себе

Президент США Дональд Трамп запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому, для будівництва якої щойно знесли східне крило комплексу.

Про це повідомляє ABC News, пише "Європейська правда".

У спілкуванні з журналістами ввечері у п’ятницю перед вильотом до Азії Трамп заперечив чутки у ЗМІ, що нібито він має наміри додати своє ім’я у назву бальної зали для прийомів, будівництво якої починають на місці знесеного східного крила Білого дому.

"У мене немає ніяких планів називати її своїм іменем. Це усе фейкові новини. Можливо, я назву її президентською бальною залою, чи якось так. Ми ще не особливо думали про назву", – сказав Дональд Трамп.

Раніше неназвані посадовці адміністрації сказали, що у стінах Білого дому про проєкт нерідко кажуть як про "бальну залу президента Трампа" і така назва, ймовірно, закріпиться за нею надовго.

Також у Білому домі підтвердили ABC News, що на проєкт від приватних донорів надійшло вже 350 мільйонів доларів, тому що він "отримав дуже позитивну реакцію".

На питання про те, куди подінуть "зайві" 50 мільйонів, оскільки кошторис наразі оцінюють у 300 мільйонів, Дональд Трамп сказав, що розглядає будівництво "великої тріумфальної арки", на зразок паризької, на в’їзді до Вашингтона.

Трамп вже називав свої будівельні проєкти своїм іменем, як наприклад Trump Tower у Нью-Йорку.

Нагадаємо, 20 жовтня Трамп оголосив про початок робіт у східному крилі Білого дому для реалізації його ідеї з будівництвом там великої бальної зали для урочистих прийомів. Згодом з’ясувалося, що східне крило зносять повністю.

Хоча про задум оголосили ще кілька місяців тому, це спричинило великий суспільний резонанс.

За даними ЗМІ, у Мінфіні США, звідки відкривається найкращий огляд на цю ділянку, сказали працівникам не поширювати фото демонтажу.

У Білому домі кажуть, що зала буде мати 650 місць. Це утричі більше, ніж місткість найбільшої на цей час Східної кімнати Білого дому.

На нещодавній вечері з донорами Трамп запевнив, що нова зала не буде порушувати архітектурний стиль Білого дому.