У Німеччині після місяців падіння зростає рівень задоволеності канцлером

Рівень задоволеності роботою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца дещо зріс після місяців зниження.

Це випливає з даних барометра тенденцій RTL/ntv, складеного інститутом опитувань Forsa, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

На запитання "Чи задоволені ви роботою канцлера Фрідріха Мерца на сьогоднішній день?" 25 % респондентів відповіли "так". Це на два процентні пункти більше, ніж минулого тижня (23 %). Востаннє Мерц спостерігав таке зростання популярності два місяці тому, коли його рейтинг схвалення зріс з 25 до 27 % за один тиждень.

Загалом рейтинг схвалення Мерца залишається значно нижчим за той, яким канцлер міг би бути задоволений. Хоча 43% опитаних були задоволені роботою Мерца в червні, через місяць після його вступу на посаду, з кінця травня його рейтинг швидко падав і на початку грудня досяг найнижчої позначки – 22%.

Останнє опитування перед Різдвом не принесло жодних різдвяних сюрпризів для жодної партії. Вони залишаються на тому ж рівні, що й минулого тижня.

Погана новина для всіх партій: частка тих, хто не вірить, що будь-яка партія в Німеччині здатна вирішити поточні проблеми, зросла до 54 відсотків – це найвищий показник з листопада 2024 року.

Для проведення опитування та оцінки рівня задоволеності інститут громадської думки Forsa опитав загалом 2003 особи в період з 16 по 19 грудня 2025 року. Похибка становить 2,5 процентних пункти.

Нещодавно лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни.

Перед цим уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом демонстрував рекордний антирейтинг.