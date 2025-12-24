В Германии после месяцев падения растет уровень удовлетворенности канцлером

Уровень удовлетворенности работой канцлера Германии Фридриха Мерца несколько вырос после месяцев снижения.

Это следует из данных барометра тенденций RTL/ntv, составленного институтом опросов Forsa, передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

На вопрос "Довольны ли вы работой канцлера Фридриха Мерца на сегодняшний день?" 25 % респондентов ответили "да". Это на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе (23 %). Последний раз Мерц наблюдал такой рост популярности два месяца назад, когда его рейтинг одобрения вырос с 25 до 27 % за одну неделю.

В целом рейтинг одобрения Мерца остается значительно ниже того, которым канцлер мог бы быть доволен. Хотя 43% опрошенных были довольны работой Мерца в июне, через месяц после его вступления в должность, с конца мая его рейтинг быстро падал и в начале декабря достиг самой низкой отметки – 22%.

Последний опрос перед Рождеством не принес никаких рождественских сюрпризов ни для одной партии. Они остаются на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Плохая новость для всех партий: доля тех, кто не верит, что любая партия в Германии способна решить текущие проблемы, выросла до 54 процентов – это самый высокий показатель с ноября 2024 года.

Для проведения опроса и оценки уровня удовлетворенности институт общественного мнения Forsa опросил в общей сложности 2003 человека в период с 16 по 19 декабря 2025 года. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

Недавно лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны.

Перед этим правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем демонстрировало рекордный антирейтинг.