Зеленський: американці можуть провести розмову з Путіним у середу

Американська переговорна група у середу, 24 грудня, може провести розмову з Владіміром Путіним.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Була зустріч із нашою групою – Умєров, Гнатов. Після цього в американців була зустріч із Дмитрієвим. І вони все пояснили, показали, передали, наскільки я розумію", – сказав Зеленський



"Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра (середа. – Ред.). Ми завтра (у середу. – Ред.) ввечері повинні отримати все", – додав він.

Зеленський у вівторок заслухав доповідь української переговорної команди – Рустема Умєрова та Андрія Гнатова після їхнього повернення зі Сполучених Штатів.

Зеленський за підсумками зустрічі з українською делегацією, яка доповіла про переговори зі США щодо "мирної угоди", сказав, що Вашингтон і далі налаштований її досягти.