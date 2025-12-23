Зеленський заслухав доповіді української делегації про зустрічі у США

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Андрія Гнатова щодо результатів зустрічей з американською командою.

Про це він повідомив у вівторок, 23 грудня, у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, після продуктивної зустрічі із представниками президента США Дональда Трампа, зараз є підготовлені драфти кількох документів.

Він зазначив, що є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

"Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", – наголосив український президент.

Також він подякував європейським партнерам за підтримку та координацію.

"Чекаємо на продовження діалогу з Америкою. І важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на Росію та необхідною підтримкою для України", – додав Зеленський.

21 грудня Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, були продуктивними.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.