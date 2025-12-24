Зеленский: американцы могут провести беседу с Путиным в среду

Американская переговорная группа в среду, 24 декабря, может провести беседу с Владимиром Путиным.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Была встреча с нашей группой – Умеров, Гнатов. После этого у американцев была встреча с Дмитриевым. И они все объяснили, показали, передали, насколько я понимаю", – сказал Зеленский

"Не знаю, в каком формате будет у них дальше разговор. Может, с Путиным. Наверное, будет завтра (среда. – Ред.). Мы завтра (в среду. – Ред.) вечером должны получить все", – добавил он.

Зеленский во вторник заслушал доклад украинской переговорной команды – Рустема Умерова и Андрея Гнатова после их возвращения из Соединенных Штатов.

Зеленский по итогам встречи с украинской делегацией, которая доложила о переговорах с США по "мирному соглашению", сказал, что Вашингтон и дальше настроен его достичь.