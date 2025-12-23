Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди про мир

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з українською делегацією, яка доповіла про переговори зі США щодо "мирної угоди", сказав, що Вашингтон і далі налаштований її досягти.

Як пише "Європейська правда", про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у вівторок.

Зеленський нагадав, що у вівторок заслухав доповідь української переговорної команди – Рустема Умєрова та Андрія Гнатова після їхнього повернення зі Сполучених Штатів.

"Вони доповіли про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які нам вдалося зробити сильнішими. Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи", – сказав президент.

За його словами, Україна відчуває, що "Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця".

"Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни", – повідомив Зеленський.

Він закликав до подальшого тиску на Росію для припинення її агресії проти України: "світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був".

21 грудня Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, були продуктивними.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.