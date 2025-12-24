Єврокомісія засудила рішення США про візові санкції проти свого екскомісара

Європейська Комісія рішуче засуджує рішення США про введення обмежень на поїздки для п'яти європейських громадян, серед яких колишній єврокомісар Тьєррі Бретон.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, передає "Європейська правда".

У Єврокомісії нагадали, що свобода вираження поглядів є фундаментальним правом у Європі та спільною основною цінністю, яку поділяють США та інші демократичні країни світу.

"ЄС є відкритим, заснованим на правилах єдиним ринком, який має суверенне право регулювати економічну діяльність відповідно до наших демократичних цінностей та міжнародних зобов'язань", – йдеться у заяві.

Там нагадали, що європейські цифрові правила забезпечують безпечні, справедливі та рівні умови для всіх компаній, застосовуються справедливо і без дискримінації.

"Ми звернулися до влади США з проханням надати роз'яснення і продовжуємо вести діалог. За необхідності ми швидко і рішуче відреагуємо, щоб захистити нашу регуляторну автономію від необґрунтованих заходів", – заявили у Єврокомісії.

Адміністрація Трампа наклала візові санкції на колишнього комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона та чотирьох інших осіб за спроби змусити американські технологічні компанії контролювати політичні висловлювання на своїх платформах.

ЄС і Білий дім неодноразово конфліктували з приводу свободи слова та регулювання технологій, а соціальна мережа X, заснована союзником Трампа Ілоном Маском, на початку цього місяця була оштрафована на 120 мільйонів євро за порушення закону ЄС про модерацію контенту. Представник ЄС заперечив, що цей крок був пов'язаний з цензурою, заявивши, що він був спрямований на забезпечення прозорості.

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заявила, що Європейський Союз не піддасться тиску з боку США щодо контролю над компаніями Кремнієвої долини.