Еврокомиссия осудила решение США о визовых санкциях против своего экс-комиссара

Европейская Комиссия решительно осуждает решение США о введении ограничений на поездки для пяти европейских граждан, среди которых бывший еврокомиссар Тьерри Бретон.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

В Еврокомиссии напомнили, что свобода выражения мнений является фундаментальным правом в Европе и общей основной ценностью, которую разделяют США и другие демократические страны мира.

"ЕС является открытым, основанным на правилах единым рынком, который имеет суверенное право регулировать экономическую деятельность в соответствии с нашими демократическими ценностями и международными обязательствами", – говорится в заявлении.

Там напомнили, что европейские цифровые правила обеспечивают безопасные, справедливые и равные условия для всех компаний, применяются справедливо и без дискриминации.

"Мы обратились к властям США с просьбой предоставить разъяснения и продолжаем вести диалог. При необходимости мы быстро и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от необоснованных мер", – заявили в Еврокомиссии.

Администрация Трампа наложила визовые санкции на бывшего комиссара Европейского Союза Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий, а социальная сеть X, основанная союзником Трампа Илоном Маском, в начале этого месяца была оштрафована на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента. Представитель ЕС опроверг, что этот шаг был связан с цензурой, заявив, что он был направлен на обеспечение прозрачности.

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила, что Европейский Союз не поддастся давлению со стороны США в отношении контроля над компаниями Кремниевой долины.