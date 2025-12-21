Мер Берліна обіцяє жорстку протидію порушникам порядку в новорічну ніч

Поліція Берліна займе жорстку позицію щодо порушників громадського порядку під час новорічних святкувань у столиці Німеччини, пообіцяв мер Берліна Кай Вегнер.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству DPA, опублікованому в неділю, повідрмляє "Європейська правда".

За його словами, берлінська поліція готувалася до новорічної ночі протягом місяців, добре оснащена та масово патрулюватиме вулиці. "Ми зробимо все, щоб зустріч Нового року минула спокійно й радісно", – зазначив мер.

Він наголосив: кожен, хто порушуватиме порядок або вчинятиме злочини, відчує всю силу закону.

"Для нас важливо, щоб усі мали змогу святкувати й добре провести час, але коли йдеться про злочини, поліція втручатиметься вкрай послідовно й дуже жорстко, як і в попередні роки", – наголосив Вегнер.

Вегнер також підкреслив, що запуск незаконних феєрверків у натовп або в бік поліції є злочином, висловивши сподівання, що цього вдасться уникнути.

Він додав, що протягом останніх тижнів було вилучено великі обсяги незаконної піротехніки.

Днями правоохоронці в Амстердамі виявили 8500 кілограмів незаконних феєрверків на складі.

У Бельгії на початку року закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.