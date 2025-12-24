В Нидерландах изымают из продажи около 25% легальных фейерверков: оказались опасными

В Нидерландах после проверок изымают из продажи около четверти фейерверков, которые легально продавались в магазинах.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

После проверок профильный инспекторат ILT в Нидерландах распорядился изъять из продажи более четверти пиротехнических средств в связи с их опасностью. Таких обнаружили 25,8%.

Это несколько меньшая цифра, чем в 2024 году, когда проблемными объявили почти 41% пиротехники в продаже. Обычно этот показатель колебался в пределах 20%.

Проблемы, выявленные инспекцией, чаще всего касаются безопасной длины фитилей. Еще в части случаев после подрыва пиротехники на месте оставалась часть неразорвавшегося вещества, или же речь шла о пиротехнике, которая горит дольше "нормативных" двух минут.

В Нидерландах использование пиротехники жестко регламентировано, существующие запреты дополнительно усилятся с 2027 года. В этом году фейерверки, прошедшие проверки и признанные безопасными, можно будет приобрести в магазинах в течение только трех предновогодних дней – с 29 по 31 декабря.

Недавно в Амстердаме обнаружили склад с 8500 кг незаконной пиротехники.

