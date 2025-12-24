ЗМІ: посла Польщі у Франції допитали у справі про недоброчесні дипломи від приватного ВНЗ

Посол Польщі у Франції нібито є фігурантом розслідування про ймовірні недоброчесні практики у приватному університеті Collegium Humanum, у зв’язку з чим його затримали та допитали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив портал Goniec.pl, інформацію з посиланням на нього опублікували низка відомих польських ЗМІ, у тому числі Rzeczpospolita та RMF24.

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало трьох нових підозрюваних у справі про скандал в приватному навчальному закладі Collegium Humanum – серед яких виявився і посол Польщі у Франції Ян Р., а також колишній депутат "ПіС" Макс К. та банкір Павел П.

Розслідування стосується ймовірних недоброчесних практик отримання у цьому закладі магістерських дипломів з бізнес-управління (MBA), які часто є обов’язковою формальною вимогою для кандидатів на престижні високооплачувані посади – наприклад, у наглядових радах держпідприємств.

За даними порталу, польського дипломата затримали у вівторок, коли він прибув рейсом в аеропорт Варшави.

За даними TVN24, усіх трьох затриманих привезли до Сілезького управління Департаменту з розслідування організованої злочинності і корупції Національної прокуратури у Катовіце, який займається розслідуванням справи. Там відбувся допит.

Щодо Яна Р., який до посади посла обіймав банківські посади – у тому числі віцепрезидента і президента PKO Bank Polski та члена наглядової ради Bank Pocztowy – розслідування нібито фокусується на використання ним для кар’єрних цілей диплома MBA, що ймовірно був виданий без належного фактичного навчання.

Речник МЗС Мацей Вевьор прокоментував, що за рішенням міністра закордонних справ Радослава Сікорського посла призупинили на посаді "до прояснення обставин".

В 2024 році у Норвегії двом міністрам довелося піти у відставку через звинувачення у плагіаті в магістерських роботах.

Турецька опозиція закидає чинному главі МЗС Хакану Фідану махінації з університетським дипломом.