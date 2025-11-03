Турецька опозиція закидає главі МЗС махінації з університетським дипломом

Депутат найбільшої опозиційної партії Туреччини – Республіканської народної партії (CHP) – Намик Тан поставив під сумнів дійсність університетського диплома глави МЗС Хакана Фідана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Згідно з офіційною біографією, Фідан у 1997 році отримав ступінь бакалавра політології та адміністративної науки в Університетському коледжі Мерилендського університету, де навчався паралельно зі службою в армії.

Хоча він провчився лише три роки, а не чотири, як вимагається в Туреччині для отримання диплома бакалавра, у 1998-му Рада з вищої освіти Туреччини видала йому сертифікат еквівалентності, визнавши його диплом еквівалентним турецькому диплому бакалавра політології.

За словами Тана, Фідан почав навчання на магістратурі у 1997 році – тобто до того, як турецька влада підтвердила його бакалаврський диплом, що кидає сумнів на легітимність отриманих ним освітніх документів.

Депутат від CHP закликав міністра закордонних справ Туреччини опублікувати всі документи про освіту, назвавши інцидент "питанням суспільної довіри та верховенства права".

Зазначимо, що в Туреччині це не перший випадок, коли виникають сумніви в освіті провідних політиків.

Звинувачення у підробці диплома висунули, зокрема, меру Стамбула Екрему Імамоглу – головному політичному супернику турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, який з березня перебуває під вартою за звинуваченнями в корупції.

У європейських країнах також траплялись випадки, коли міністри були змушені йти у відставку після виявлення в їхніх роботах плагіату.