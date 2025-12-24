СМИ: посла Польши во Франции допросили по делу о нечестных дипломах от частного вуза

Посол Польши во Франции якобы является фигурантом расследования о вероятных недобросовестных практиках в частном университете Collegium Humanum, в связи с чем его задержали и допросили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил портал Goniec.pl, информацию со ссылкой на него опубликовали ряд известных польских СМИ, в том числе Rzeczpospolita и RMF24.

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало трех новых подозреваемых по делу о скандале в частном учебном заведении Collegium Humanum – среди них оказались посол Польши во Франции Ян Р., а также бывший депутат "ПиС" Макс К. и банкир Павел П.

Расследование касается вероятных недобросовестных практик получения в этом заведении магистерских дипломов по бизнес-управлению (MBA), которые часто являются обязательным формальным требованием для кандидатов на престижные высокооплачиваемые должности – например, в наблюдательных советах госпредприятий.

По данным портала, польского дипломата задержали во вторник, когда он прибыл рейсом в аэропорт Варшавы.

По данным TVN24, всех троих задержанных привезли в Силезское управление Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Катовице, которое занимается расследованием дела. Там состоялся допрос.

В отношении Яна Р., который до должности посла занимал банковские должности – в том числе вице-президента и президента PKO Bank Polski и члена наблюдательного совета Bank Pocztowy – расследование якобы фокусируется на использовании им для карьерных целей диплома MBA, который, вероятно, был выдан без надлежащего фактического обучения.

Спикер МИД Мацей Вевьор прокомментировал, что по решению министра иностранных дел Радослава Сикорского посла приостановили в должности "до прояснения обстоятельств".

В 2024 году в Норвегии двум министрам пришлось уйти в отставку из-за обвинений в плагиате в магистерских работах.

Турецкая оппозиция обвиняет действующего главу МИД Хакана Фидана в махинациях с университетским дипломом.