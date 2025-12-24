В Румынии оштрафовали на границе двух украинок, которые попытались тайно провезти $60 тысяч

В Румынии оштрафовали двух гражданок Украины, которые на въезде попытались провезти без декларирования 60 тысяч долларов наличными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Пограничной полиции.

Инцидент произошел на пункте пропуска Порубное-Сирет утром 23 декабря на въезде в Румынию. Гражданки Украины в возрасте 43 и 52 лет пересекали границу пешком. После дополнительной проверки из-за "обоснованных подозрений" выяснилось, что они спрятали в обуви по 30 тысяч долларов наличными – в общей сложности 60 тысяч – и собирались провезти их без декларирования.

Законодательством предусмотрено обязательное декларирование наличных сумм от 10 тысяч евро и более.

Обнаруженные деньги конфисковали в рамках дальнейших следственных действий, а женщин оштрафовали на 4 тысячи румынских леев (более 39 тысяч гривен) каждую.

Напомним, в Литве сообщали о привлечении к ответственности литовских граждан, которые решили подобрать контрабандные сигареты из метеозондов, которыми их переправляют из Беларуси.

В Польше недавно раскрыли схему легализации мигрантов, среди участников был украинец.