У Нідерландах помер один з постраждалих від наїзду авто на глядачів перед святковою ходою

У Нідерландах помер один з дев’яти травмованих внаслідок наїзду автомобіля на людей, що зібрались дивитися на святкову ходу.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У середу поліція повідомила про смерть одного з постраждалих внаслідок наїзду автомобіля на людей у місті Нюнспет перед святковою ходою. Жодних деталей про загиблого не розкривають з міркувань приватності.

Раніше у середу мер міста Селін Блом повідомила, що у лікарнях залишаються п’ятеро постраждалих, з них двоє – з тяжкими травмами. Серед них – і 56-річна водійка автомобіля.

Серед постраждалих були і діти, яких вже виписали.

Поліція на даний час не бачить ознак того, що наїзд був умисним, основна версія – раптове погіршення самопочуття водійки. Перевірки на алкоголь та наркотичне сп’яніння виявились негативними. Жінка формально залишається під арештом, як зазвичай у разі ДТП з тяжкими наслідками.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері 22 грудня у невеликому місті Нюнспет, що на схід від Амстердама. Внаслідок наїзду постраждали 9 людей.

Вихідними під Парижем двоє людей втонули у власному авто, яке з'їхало в Сену.