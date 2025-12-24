В Нидерландах умер один из пострадавших от наезда автомобиля на зрителей перед празднованием

В Нидерландах скончался один из девяти травмированных в результате наезда автомобиля на людей, собравшихся посмотреть на праздничное шествие.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В среду полиция сообщила о смерти одного из пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в городе Нюнспет перед праздничным шествием. Никаких подробностей о погибшем не раскрывают.

Ранее в среду мэр города Селин Блом сообщила, что в больницах остаются пятеро пострадавших, из них двое – с тяжелыми травмами. Среди них – и 56-летняя водительница автомобиля.

Среди пострадавших были и дети, которых уже выписали.

Полиция в настоящее время не видит признаков того, что наезд был умышленным, основная версия – внезапное ухудшение самочувствия водительницы. Проверки на алкоголь и наркотическое опьянение оказались отрицательными. Женщина формально остается под арестом, как обычно в случае ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 декабря в небольшом городе Нюнспет, расположенном восточнее Амстердама. В результате наезда пострадали 9 человек.

