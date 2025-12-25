Посол Польщі у Франції, який став фігурантом справи, у перших коментарях заперечив провину

Польський посол у Франції Ян Емерик Рощевський, про затримання і допит якого у рамках скандалу з приватним ВНЗ Collegium Humanum спершу неофіційно повідомили ЗМІ, вже відпущений з-під варти та у перших коментарях заперечує свою провину.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У другій половині дня 24 грудня Ян Емерик Рощевський поширив свою заяву щодо подій через PAP та дав згоду на публікацію свого повного імені (у Польщі фігурантів кримінальних проваджень традиційно згадують з приховуванням прізвищ).

Посол, який до цієї роботи обіймав численні посади у банківській сфері, стверджує, що ніколи не навчався у Collegium Humanum, натомість вчився у Католицькому університеті Любліна, Варшавському університеті менеджменту і SciencesPo у Парижі.

Також він каже, що не отримував гонорарів за роботу у наглядових радах дочірніх компаній PKO BP. Рощевський зазначив, що після надання усіх пояснень його відпустили з-під варти.

"Заявляю про повну співпрацю з прокуратурою і сподіваюся, що питання вдасться прояснити якнайшвидше", – підсумував посол.

Нагадаємо, 24 грудня ЗМІ з посиланням на свою інформацію повідомили, що Рощевського поруч з ще двома особами затримали у межах розслідування щодо Collegium Humanum, яке стосується ймовірної недоброчесної видачі дипломів магістра бізнес-управління без фактичного навчання.

МЗС призупинило його повноваження до з’ясування обставин.

