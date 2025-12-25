Посол Польши во Франции, который стал фигурантом дела, отрицает вину

Польский посол во Франции Ян Эмерик Рощевский, о задержании и допросе которого в рамках скандала с частным вузом Collegium Humanum сначала неофициально сообщили СМИ, уже отпущен из-под стражи и в первых комментариях отрицает свою вину.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня 24 декабря Ян Эмерик Рощевский распространил свое заявление о событиях через PAP и дал согласие на публикацию своего полного имени (в Польше фигурантов уголовных производств традиционно упоминают с сокрытием фамилий).

Посол, который до этой работы занимал многочисленные должности в банковской сфере, утверждает, что никогда не учился в Collegium Humanum, но учился в Католическом университете Люблина, Варшавском университете менеджмента и SciencesPo в Париже.

Также он говорит, что не получал гонораров за работу в наблюдательных советах дочерних компаний PKO BP. Рощевский отметил, что после предоставления всех объяснений его отпустили из-под стражи.

"Заявляю о полном сотрудничестве с прокуратурой и надеюсь, что вопрос удастся прояснить как можно быстрее", – подытожил посол.

Напомним, 24 декабря СМИ со ссылкой на свою информацию сообщили, что Рощевского и еще двух лиц задержали в рамках расследования в отношении Collegium Humanum, которое касается вероятной недобросовестной выдачи дипломов магистра бизнес-управления без фактического обучения.

МИД приостановило его полномочия до выяснения обстоятельств.

Турецкая оппозиция обвиняет действующего главу МИД Хакана Фидана в махинациях с университетским дипломом.