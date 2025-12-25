В США опубликовали разговоры, где Путин рассказывал Бушу об "искусственной" Украине

В США опубликовали несколько стенограмм разговоров правителя РФ Владимира Путина с тогдашним президентом США Джорджем Бушем, где Путин убеждал, что Украина "искусственное" государство с фрагментированным обществом и предупреждал о "долгосрочной конфронтации" с Западом в случае приема Украины в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", стенограммы опубликовала неправительственная экспертная организация National Security Archive после того, как выиграла судебный иск по этому поводу.

В разговоре от 16 июня 2001 года Путин после фрагмента о том, что в отношениях "должна быть честность" и он "хорошо чувствует настроения" российского общества, рассказывает о разочаровании изменениями после распада СССР.

"Что на самом деле произошло? Советская добрая воля СССР изменила мир, добровольно. Россия добровольно отдала тысячи квадратных территорий. Это нечто неслыханное. Отдали Украину, которая веками была частью России. Отдали Казахстан. Отдали также Кавказ. Это трудно представить, и это сделали партийные боссы", – говорится в стенограмме.

Разговор от 6 апреля 2008 года содержит фрагмент, где Путин рассказывает Бушу свои мысли об Украине как о "искусственном государстве" и заявляет, что ее вступление в НАТО абсолютно неприемлемо для Москвы.

"Это не будет чем-то новым для вас (...), но хочу подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта между вами и нами, долгосрочной конфронтации", – говорит Путин.

На уточняющий вопрос Буша он рассказывает об Украине как о "искусственно созданной стране" с очень фрагментированным обществом.

"В Украине проживают 17 млн россиян, это треть населения. Украина – очень сложная страна. Это не государство, которое возникло естественным путем. Это искусственная страна, созданная в советское время. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии – это большая часть западной Украины. В 1920-1930 годах Украина получила территории от России – это восточная часть страны. В 1956 году Украине передали Крымский полуостров... Там проживают люди с очень разными взглядами. Если поехать в западную Украину – можно найти села, где говорят только на венгерском и люди носят эти шляпы. На востоке люди носят костюмы, галстуки и большие шляпы. Большинство украинского населения воспринимает НАТО как враждебную организацию", – говорится в стенограмме.

От этого он переходит к объяснениям, что потенциальное вступление Украины в НАТО создаст проблемы для России:

"Это создает угрозу появления военных баз и развертывания новых систем вооружения вблизи территории России. Это создает неопределенность и угрозы для нас. Россия, опираясь на антинатовские силы в Украине, будет работать над лишением НАТО возможности расширения. Россия постоянно будет создавать там проблемы. Зачем это нужно? Зачем членство Украины в НАТО, какая от этого польза для НАТО и США? Для этого может быть только одна причина, и это – закрепить статус Украины как части западного мира, вероятно, такая логика. Не думаю, что это правильная логика".

"А учитывая разногласия во мнениях относительно членства в НАТО, страна просто распадется на куски. Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и определенная пророссийская часть", – аргументирует Путин, добавляя, что политическая жизнь Украины отражает эти противоречия, а прозападные силы, пришедшие к власти после Оранжевой революции, "сразу рассорились между собой".

"Там стоит вопрос не о вступлении в НАТО, а о том, чтобы обеспечить самодостаточность Украины. И также нужно укреплять их экономику", – говорит он.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина не идет на требование об отказе от членства в НАТО, которое было в первоначальном плане команды Трампа из 28 пунктов.

Из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.