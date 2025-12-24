Зеленський про відмову від НАТО у "мирному плані": Україна свій вибір зробила

Угода про припинення війни в України є угодою між США, Україною, Європою і РФ, але вступ України до НАТО є вибором країн-членів Альянсу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він коментував вимогу про відмову від членства України у НАТО, яка була у попередній версії плану завершення російсько-української війни.

"Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО – мати Україну або ні. І наш вибір зроблений", – сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

За словами президента, Україна не йде на вимогу, що вона відмовляється від членства в НАТО, яка була в плані з 28-ми пунктів. Він додав, що Україна знайшла відповідні аргументи.

"Вони хочуть окремо домовлятися – НАТО і Росія про майбутнє. І я думаю, що в цих окремих домовленостях вони і будуть підіймати питання українського членства в НАТО. Але все одно це домовленість когось з кимось, а не наша. І я думаю, що це дуже важливо для майбутнього України", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент України свідомий щодо американської блокади шляху України до НАТО, але не вважає за необхідне змінювати конституційний курс на вступ до Альянсу.

Зеленський неодноразово заявляв, що у "мирному процесі" ключове – гарантії безпеки, а не формулювання щодо НАТО.

Читайте також статтю: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.