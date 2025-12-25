Глава МЗС Латвії показала різдвяний подарунок від МЗС України – з прифронтової Сумщини
Новини — Четвер, 25 грудня 2025, 13:05
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже поділилася фото різдвяного подарунка, який отримала від українського колеги Андрія Сибіги – з виробами майстрів з прифронтової Сумщини.
Як повідомляє "Європейська правда", фото вона опублікувала у своєму X.
Байба Браже назвала пакунок з України найважливішим своїм різдвяним подарунком, "гарним та емоційним", і побажала мирного Різдва усім українцям.
The most important Christmas gift is here!
🙏 my friend @andrii_sybiha , Ukraine’s Foreign minister, for this elegant gesture. Beautiful and emotional gift from the city of Sumy, where resilient Ukrainians resist Russian aggression. Wishing peaceful Christmas to all Ukrainians! pic.twitter.com/YZpyhcdHcx– Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 24, 2025
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі свого боку зазначив, що підготував такі подарунки для багатьох колег з партнерських країн.
"Кожен міністр отримав частинку тепла й енергії з регіону, де люди живуть в умовах постійних відключень. Люди із Сумщини – справжній приклад стійкості: вони борються, живуть і продовжують розвивати локальне крафтове виробництво, попри усі виклики війни", – написав Сибіга.
"Цей подарунок – символ нашої глибокої вдячності за непохитну підтримку України у найтемніші часи", – додав він.
Посольства Британії, Німеччини та Франції організували спільне творче привітання для українців зі святами, заспівавши "Щедрика" у київському метро.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяній промові згадав про Україну.
Папа Римський Лев заявив, що відчуває "великий сум" з приводу того, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я у війні з Україною.