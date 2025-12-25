Глава МЗС Латвії показала різдвяний подарунок від МЗС України – з прифронтової Сумщини

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже поділилася фото різдвяного подарунка, який отримала від українського колеги Андрія Сибіги – з виробами майстрів з прифронтової Сумщини.

Як повідомляє "Європейська правда", фото вона опублікувала у своєму X.

Байба Браже назвала пакунок з України найважливішим своїм різдвяним подарунком, "гарним та емоційним", і побажала мирного Різдва усім українцям.

The most important Christmas gift is here!



🙏 my friend @andrii_sybiha , Ukraine’s Foreign minister, for this elegant gesture. Beautiful and emotional gift from the city of Sumy, where resilient Ukrainians resist Russian aggression. Wishing peaceful Christmas to all Ukrainians! pic.twitter.com/YZpyhcdHcx – Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 24, 2025

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі свого боку зазначив, що підготував такі подарунки для багатьох колег з партнерських країн.

"Кожен міністр отримав частинку тепла й енергії з регіону, де люди живуть в умовах постійних відключень. Люди із Сумщини – справжній приклад стійкості: вони борються, живуть і продовжують розвивати локальне крафтове виробництво, попри усі виклики війни", – написав Сибіга.

"Цей подарунок – символ нашої глибокої вдячності за непохитну підтримку України у найтемніші часи", – додав він.

Посольства Британії, Німеччини та Франції організували спільне творче привітання для українців зі святами, заспівавши "Щедрика" у київському метро.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяній промові згадав про Україну.

Папа Римський Лев заявив, що відчуває "великий сум" з приводу того, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я у війні з Україною.