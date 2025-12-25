Глава МИД Латвии показала рождественский подарок от МИД Украины – с прифронтовой Сумщины

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поделилась фото рождественского подарка, который получила от украинского коллеги Андрея Сибиги – с изделиями мастеров из прифронтовой Сумщины.

Как сообщает "Европейская правда", фото она опубликовала в своем X.

Байба Браже назвала подарок из Украины своим самым важным рождественским подарком, "красивым и эмоциональным", и пожелала мирного Рождества всем украинцам.

🙏 my friend @andrii_sybiha , Ukraine’s Foreign minister, for this elegant gesture. Beautiful and emotional gift from the city of Sumy, where resilient Ukrainians resist Russian aggression. Wishing peaceful Christmas to all Ukrainians! pic.twitter.com/YZpyhcdHcx – Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 24, 2025

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига со своей стороны отметил, что подготовил такие подарки для многих коллег из партнерских стран.

"Каждый министр получил частичку тепла и энергии из региона, где люди живут в условиях постоянных отключений. Люди из Сумщины – настоящий пример устойчивости: они борются, живут и продолжают развивать локальное крафтовое производство, несмотря на все вызовы войны", – написал Сибига.

"Этот подарок – символ нашей глубокой благодарности за непоколебимую поддержку Украины в самые темные времена", – добавил он.

