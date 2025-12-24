Укр Рус Eng

Посольства трьох країн заспівали "Щедрика" у київському метро

Новини — Середа, 24 грудня 2025, 14:25 — Марія Ємець

Посольства Британії, Німеччини та Франції організували спільне творче привітання для українців зі святами, заспівавши "Щедрика".

Як повідомляє "Європейська правда", відеозапис посольства опублікували у своїх соцмережах. 

До реалізації задуму долучилися співробітники посольств, а також професійні українські музиканти з проєкту Open Opera Ukraine і Національного будинку музики. Відео зняте на станції київського метро "Золоті ворота". 

"Наші голоси – посольств Німеччини, Франції й Великої Британії та українських митців – зливаються у "Щедрику" на знак підтримки й солідарності з українцями. 

Уже понад століття легендарний "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича звучить у світі як символ Різдва. Ще в 1919 році розливисте багатоголосся підкорило серця Європи, а згодом і Америки, відкривши світу Україну – незалежну націю із власним голосом. І підкорює донині", – зазначили у посольстві Німеччини. 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяній промові згадав про Україну.

Папа Римський Лев заявив у вівторок, що відчуває "великий сум" з приводу того, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я у війні з Україною.



