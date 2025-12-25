Папа Римський згадав Україну у своєму першому різдвяному зверненні

Папа Римський Лев XIV у своєму першому різдвяному зверненні до тисяч вірян на площі Святого Петра в Римі закликав до миру в Україні.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Папа попросив, щоб "затих гул зброї", і закликав РФ та Україну знайти в собі мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

Згадуючи інші глобальні конфлікти, понтифік згадав жертв війни та насильства в Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо та Демократичній Республіці Конго.

Він також помолився за "справедливість, мир і стабільність для Лівану, Палестини, Ізраїлю та Сирії".

Лев нагадав, що під час недавньої поїздки на Близький Схід він почув про страхи людей і зрозумів їхнє почуття безсилля перед обличчям владних відносин, від яких вони страждають. Він особливо згадав про жителів Гази, які втратили все.

На завершення він виголосив традиційне благословення "Urbi et Orbi" (місту і світу).

Нагадаємо, у вівторок Папа Римський Лев XIV заявив, що відчуває "велику печаль" з приводу того, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я у війні з Україною, яка триває вже майже чотири роки.

Минулого тижня речник Кремля Дмитрій Пєсков фактично відкинув заклик канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого перемир'я у війні на час Різдва.