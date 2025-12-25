Папа Римский упомянул Украину в своем первом рождественском обращении

Папа Римский Лев XIV в своем первом рождественском обращении к тысячам верующих на площади Святого Петра в Риме призвал к миру в Украине.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Папа попросил, чтобы "затих гул оружия", и призвал РФ и Украину найти в себе мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.

Вспоминая другие глобальные конфликты, понтифик упомянул жертв войны и насилия в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго.

Он также помолился за "справедливость, мир и стабильность для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии".

Лев напомнил, что во время недавней поездки на Ближний Восток он услышал о страхах людей и понял их чувство бессилия перед лицом властных отношений, от которых они страдают. Он особо упомянул о жителях Газы, которые потеряли все.

В завершение он произнес традиционное благословение "Urbi et Orbi" (городу и миру).

Напомним, во вторник Папа Римский Лев XIV заявил, что испытывает "большую печаль" по поводу того, что Россия не согласилась на рождественское перемирие в войне с Украиной, которая длится уже почти четыре года.

На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически отверг призыв канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном перемирии в войне на время Рождества.