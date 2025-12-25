У соборі Кельна невідомий в масці зірвав різдвяне богослужіння танцем

У Німеччині в знаменитому Кельнському соборі невідомий у золотій масці перервав різдвяне богослужіння своїм танцем.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Напередодні Різдва тисячі людей зібралися в Кельнському соборі на різдвяну службу. Але поява дивного чоловіка у золотій масці викликала ажіотаж.

Bild

У поліції Кельна розповіли, як під час служби один із відвідувачів вискочив вперед. Він був одягнений у чорний плащ і яскраву золоту маску.

Діставшись до вівтаря, чоловік влаштував танець. Охорона собору відреагували миттєво і без опору вивели танцюриста.

Втручання поліції не знадобилось, ніхто не постраждав, і різдвяна вечірня служба продовжилася.

Що стоїть за перформансом у Святвечір у Кельнському соборі, поки що незрозуміло. Наразі до поліції Кельна не надходило жодної скарги на порушника.

