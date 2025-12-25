В соборе Кельна неизвестный в маске сорвал рождественское богослужение танцем

В Германии в знаменитом Кельнском соборе неизвестный в золотой маске прервал рождественское богослужение своим танцем.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Накануне Рождества тысячи людей собрались в Кельнском соборе на рождественскую службу. Но появление странного мужчины в золотой маске вызвало ажиотаж.

Bild

В полиции Кельна рассказали, как во время службы один из посетителей выскочил вперед. Он был одет в черный плащ и яркую золотую маску.

Добравшись до алтаря, мужчина устроил танец. Охрана собора отреагировала мгновенно и без сопротивления вывела танцора.

Вмешательство полиции не понадобилось, никто не пострадал, и рождественская вечерняя служба продолжилась.

Что стоит за перформансом в Сочельник в Кельнском соборе, пока непонятно. На данный момент в полицию Кельна не поступало ни одной жалобы на нарушителя.

