Трамп у розмові з дітьми пообіцяв не пустити у США "поганого Санту"

Американський президент Дональд Трамп напередодні за традицією приймав телефонні дзвінки від дітей, які цікавились місцеперебуванням Санта-Клауса напередодні Різдва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

За пересуванням Санти по планеті, як зазвичай, стежить Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). Співробітники командування доповідають про це президенту США, який далі інформує дітей.

Однак цього року Трамп заявив, що перш ніж пропустити Санту в США, влада спочатку перевірила його на благонадійність.

"Ми хочемо переконатися, що Санта поводиться добре. Санта – дуже хороша людина. Ми хочемо переконатися, що він не проник в нашу країну, що ми не пропускаємо в нашу країну поганого Санту. Але ми виявили, що Санта хороший, Санта любить вас", – сказав Трамп у розмові з 10-річним хлопчиком з Оклахоми.

Нещодавно Трамп анонсував будівництво новітніх суден для військового флоту Сполучених Штатів, клас яких назвуть на честь нього.

Також Трамп запевняв, що не планує називати на честь себе нову бальну залу Білого дому, задля якої зніс історичне східне крило будівлі. За останніми оцінками, будівництво обійдеться у 400 млн доларів.