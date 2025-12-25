Трамп сказав, що РФ, Китай і Україна відволікають його від різдвяних справ

Президент США Дональд Трамп під час відповідей на телефонні дзвінки від дітей перед Різдвом розповів, що не може приділити багато уваги різдвяним справам, тому що йому необхідно вирішити питання, що стосуються Росії, України та Китаю.

Трансляцію заходу вів Білий дім, повідомляє "Європейська правда".

У своїй резиденції в Мар-а-Лаго Трамп приймав дзвінки від дітей, які цікавились місцеперебуванням Санта-Клауса.

В ході заходу Трамп сказав, що міг би займатися цим "весь день".

"Ми маємо повернутися до Китаю, Росії, України. Ми маємо повернутися до інших справ, але це... Можна було б цим займатися цілий день", – сказав Трамп.

Програма NORAD Tracks Santa проходить у США з 1955 року. Напередодні Різдва об'єднане командування публікує маршрут Санта-Клауса, який залишає Північний полюс і розносить подарунки дітям по всьому світу.

Співробітники командування доповідають про пересування Санти президенту США, який далі інформує дітей.

Також у розмові з дітьми Трамп заявив, що перш ніж пропустити Санту в США, влада спочатку перевірила його на благонадійність.

Нещодавно Трамп анонсував будівництво новітніх суден для військового флоту Сполучених Штатів, клас яких назвуть на честь нього.