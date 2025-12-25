МЗС про переговори Путіна й Буша: першопричиною війни завжди була імперська пухлина РФ

У Міністерстві закордонних справ, коментуючи опубліковані стенограми переговорів господаря Кремля Володимира Путіна з президентом США Джорджем Бушем, заявили, що першопричиною повномасштабної російської агресії проти України була "імперська пухлина" РФ.

Про це у своєму Х написав речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тихий, ці стенограми спростовують твердження Кремля, що війну проти України спровокувала Революція Гідності.

"Путін заперечував право України на існування ще у 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення і за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає "першопричиною" війни. Першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його голові і головах інших росіян", – підкреслив він.

Нагадаємо, у США опублікували кілька стенограм розмов Путіна з Джорджем Бушем, де господар Кремля переконував, що Україна – "штучна держава" з фрагментованим суспільством та попереджав про "довгострокову конфронтацію" із Заходом у разі прийому України в НАТО.

Також в ході цих розмов Путін порушував питання про те, що Росію варто було б прийняти у НАТО.