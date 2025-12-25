МИД о переговорах Путина и Буша: первопричиной войны всегда была имперская опухоль РФ

В Министерстве иностранных дел, комментируя опубликованные стенограммы переговоров хозяина Кремля Владимира Путина с президентом США Джорджем Бушем, заявили, что первопричиной полномасштабной российской агрессии против Украины была "имперская опухоль" РФ.

Об этом в своем Х написал спикер украинского МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тихий, эти стенограммы опровергают утверждение Кремля, что войну против Украины спровоцировала Революция Достоинства.

"Путин отрицал право Украины на существование еще в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции достоинства, которую он часто называет "первопричиной" войны. Первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его голове и головах других россиян", – подчеркнул он.

Напомним, в США опубликовали несколько стенограмм разговоров Путина с Джорджем Бушем, где хозяин Кремля убеждал, что Украина – "искусственное государство" с фрагментированным обществом и предупреждал о "долгосрочной конфронтации" с Западом в случае приема Украины в НАТО.

Также в ходе этих разговоров Путин поднимал вопрос о том, что Россию следовало бы принять в НАТО.