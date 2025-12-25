Шведська поліція розслідує серйозний інцидент з постраждалими у місті Боден

Шведська поліція розслідує серйозний інцидент у місті Боден на півночі країни, внаслідок якого є постраждалі.

Про це повідомляє SVT, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, 25 грудня по обіді у центрі міста проводили масштабну поліцейську операцію у зв'язку з підозрою на насильницький злочин.

Деталей інциденту не наводять, однак місцеві ЗМІ і влада повідомляють про кількох постраждалих, які були доставлені до лікарні.

"Ми повинні вжити певних заходів, перш ніж зможемо оприлюднити певну інформацію", – сказала речниця місцевої поліції Марі Андерссон.

Очевидці розповідають, що о 13-й годині в четвер на місці події було багато поліцейських машин і кілька карет швидкої допомоги. Людина розповідає, що бачила, як людині допомагали сісти в карету швидкої допомоги, також нібито було чути гучний звук.

Нагадаємо, ввечері 22 грудня у невеликому місті Нюнспет, що на схід від Амстердама під час передріздвяних святкувань легкове авто наїхало на людей. Повідомлялось про дев’ятьох постраждалих, один з яких згодом помер.