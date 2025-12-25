Шведская полиция расследует серьезный инцидент с пострадавшими в городе Боден

Шведская полиция расследует серьезный инцидент в городе Боден на севере страны, в результате которого есть пострадавшие.

Об этом сообщает SVT, информирует "Европейская правда".

Как указано, 25 декабря после обеда в центре города проводили масштабную полицейскую операцию в связи с подозрением на насильственное преступление.

Детали инцидента не приводятся, однако местные СМИ и власти сообщают о нескольких пострадавших, которые были доставлены в больницу.

"Мы должны принять определенные меры, прежде чем сможем обнародовать определенную информацию", – сказала пресс-секретарь местной полиции Мари Андерссон.

Очевидцы рассказывают, что в 13 часов в четверг на месте происшествия было много полицейских машин и несколько карет скорой помощи. Человек рассказывает, что видел, как человеку помогали сесть в карету скорой помощи, также якобы был слышен громкий звук.

Напомним, вечером 22 декабря в небольшом городе Нюнспет, к востоку от Амстердама, во время предрождественских празднований легковой автомобиль наехал на людей. Сообщалось о девяти пострадавших, один из которых впоследствии скончался.