Сенатори США від обох партії засудили різдвяні атаки Росії на Україну

Група американських сенаторів від Республіканської й Демократичної партії 25 грудня оприлюднила заяву, в якій засудила російські удари по Україні під час Різдва.

Текст заяви публікує пресслужба Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда".

Заяву підписали сенатори Джин Шахін, Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Куонс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джеф Мерклі, та Кріс Ван Холлен.

"Ми засуджуємо жорстокі атаки Росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьк та Кривий Ріг, спрямовані проти невинних українців, які зібралися, щоб відзначити народження Князя Миру разом зі своїми близькими та в молитві", – йдеться у заяві.

Сенатори наголошують, що український президент Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир'я, тоді як російський правитель Владімір Путін відмовився, і "наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства".

"Навіть для країн, що перебувають у стані війни, існує давня традиція різдвяного перемир'я, зокрема під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна розпочати атаки, а не припинити вогонь, є для нас усіх суворим нагадуванням: Путін – безжалісний вбивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти", – підкреслюється в заяві.

Сенатори висловили солідарність з жителями Києва, Одеси, Харкова, Херсона та Донецька, які відзначають Різдво "в найскладніших обставинах".

"Віра українців є сильнішою силою, ніж зло, яке сьогодні випустив на волю Кремль", – резюмується в заяві.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію на тлі чергової масованої атаки на українські міста у різдвяну ніч.

Він нагадав, що у різдвяну ніч внаслідок російських ударів в Одесі одна людина загинула, двоє отримали поранення. Один цивільний загинув у Харківській області, інший – у Чернігівській. Поранення отримали люди в Запорізькій та Сумській областях.