Сибіга про атаку РФ по Україні у різдвяну ніч: світ має посилити тиск на агресора

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію на тлі чергової масованої атаки на українські міста у різдвяну ніч.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, у різдвяну ніч внаслідок російських ударів в Одесі одна людина загинула, двоє отримали поранення. Один цивільний загинув у Харківській області, інший – у Чернігівській. Поранення отримали люди в Запорізькій та Сумській областях.

"Одеса страждає найбільше в ці дні. Росія навмисно руйнує енергетичну та цивільну інфраструктуру, залишаючи людей без електроенергії, води та опалення в умовах морозів. Це не має військової мети – це лише намір Росії вбивати людей тому, що вони українці", – підкреслив він.

За словами очільника МЗС, такі дії підпадають під статтю II (c) Конвенції про геноцид 1948 року: "Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення".

"Ми закликаємо світ діяти, посилити тиск на агресора та зміцнити засоби України для захисту себе та свого народу, включаючи протиповітряну оборону", – резюмував він.

Крім того, 23 грудня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників.

Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою атакою Росії проти України.

