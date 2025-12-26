Трамп заявив про американські удари по ІДІЛ в Нігерії

Американський президент Дональд Трамп заявив про удари Сполучених Штатів по бойовиках "Ісламської держави" (ІДІЛ) на північному заході Нігерії.

Про це він написав у соцмережі Truth Social ввечері 25 грудня, передає "Європейська правда".

Трамп назвав удар по бойовиках ІДІЛ "потужним і смертоносним".

"Я раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не припинять вбивства християн, їм доведеться поплатитися, і сьогодні ввечері це сталося. Міністерство оборони здійснило численні бездоганні удари, на які здатні лише Сполучені Штати", – зазначив американський президент.

Він заявив, що під його керівництвом США не дозволять "процвітати радикальному ісламському тероризму".

"Нехай Бог благословить наших військових, і веселого Різдва всім, включно із загиблими терористами, яких буде набагато більше, якщо вони продовжать вбивати християн", – додав Трамп.

Своєю чергою Африканське командування США (AFRICOM) також заявило про "удари по терористах".

Зазначимо, 19 грудня американські військові завдали масштабних ударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії у відповідь на атаку на американський персонал.

Після цього стало відомо, що американські військові готують подальші удари по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії.