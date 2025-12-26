Трамп заявил об американских ударах по ИГИЛ в Нигерии

Американский президент Дональд Трамп заявил об ударах Соединенных Штатов по боевикам "Исламского государства" (ИГИЛ) на северо-западе Нигерии.

Об этом он написал в соцсети Truth Social вечером 25 декабря, передает "Европейская правда".

Трамп назвал удар по боевикам ИГИЛ "мощным и смертоносным".

"Я ранее предупреждал этих террористов, что если они не прекратят убийства христиан, им придется поплатиться, и сегодня вечером это произошло. Министерство обороны нанесло многочисленные безупречные удары, на которые способны только Соединенные Штаты", – отметил американский президент.

Он заявил, что под его руководством США не позволят "процветать радикальному исламскому терроризму".

"Пусть Бог благословит наших военных, и веселого Рождества всем, включая погибших террористов, которых будет гораздо больше, если они продолжат убивать христиан", – добавил Трамп.

В свою очередь Африканское командование США (AFRICOM) также заявило о "ударах по террористам".

Отметим, 19 декабря американские военные нанесли масштабные удары по десяткам объектов "Исламского государства" в Сирии в ответ на атаку на американский персонал.

После этого стало известно, что американские военные готовят дальнейшие удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.